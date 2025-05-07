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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Ираклион, Греция

Municipality of Chersonissos
3
Municipality of Heraklion
13
Heraklion Municipal Unit
12
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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 258 м²
Этаж -2/3
Продается таунхаус площадью 258 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Подв…
$635,035
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ираклион, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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