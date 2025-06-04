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Виллы с видом на море в Эпире и Западная Македония, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Sivota, Греция
Вилла 1 комната
Sivota, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У объе…
$1,56 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Sivota, Греция
Вилла 8 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,42 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Эпире и Западная Македония, Греция

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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