Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эпир и Западная Македония
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Гараж

Виллы с гаражом в Эпире и Западная Македония, Греция

Ioannina Municipality
5
Zagori Municipality
3
Igoumenitsa Municipality
5
Янина
4
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Lingiades, Греция
Вилла 6 комнат
Lingiades, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
$760,870
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Эпире и Западная Македония, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти