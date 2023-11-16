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Виллы в Эпира и Западной Македонии, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с видом на горы в Lingiades, Греция
Вилла 6 спален с мебелью, с гаражом, с видом на горы
Lingiades, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
€700,000
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Manoliasa, Греция
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Manoliasa, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
€450,000
Вилла 5 спален с furnishings в Neochori, Греция
Вилла 5 спален с furnishings
Neochori, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 370 кв.м в Эпире. Цокольный этаж состоит из гостиной с ку…
€1,07 млн
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Neokesaria, Греция
Вилла 5 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Neokesaria, Греция
Комнаты 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
€690,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Leptokaria, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Leptokaria, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
€350,000

Параметры недвижимости в Эпира и Западной Македонии, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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