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Виллы с видом на горы в Эпире и Западная Македония, Греция

Ioannina Municipality
5
Zagori Municipality
3
Igoumenitsa Municipality
5
Янина
4
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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Leptokaria, Греция
Вилла 5 комнат
Leptokaria, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из одной спальной к…
$365,310
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Sivota, Греция
Вилла 8 комнат
Sivota, Греция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Эпире. Первый этаж состоит из 3 спальных комна…
$2,42 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Lingiades, Греция
Вилла 6 комнат
Lingiades, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
$760,870
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Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Площадь 435 м²
Количество этажей 2
Доступно для продажи роскошная вилла 465 кв.м в Педини Янина. Вилла состоит из трех уровней.…
$894,040
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Эпире и Западная Македония, Греция

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