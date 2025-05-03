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Дуплексы с гаражом в Греции

Македония и Фракия
5
Kassandra Municipality
5
Пелопоннес, Западная Греция и Ионические острова
4
Pallini Municipal Unit
4
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1 объект найдено
Дуплекс 3 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Дуплекс 3 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
- Лутраки, район Ливадаки - Продаея дом общей площадью 80 кв.м. (30 кв.м первый этаж и 50 к…
$232,578
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