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Дома с бассейном в Municipality of Kissamos, Греция

Кисамос
3
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Драпаниас, Греция
Вилла 4 комнаты
Драпаниас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$506,215
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Kissamos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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