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Дома с видом на горы в Municipality of Heraklion, Греция

Heraklion Municipal Unit
23
Ираклион
3
6 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 275 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на мо…
$784,611
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Вилла 5 комнат в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$617,072
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Grekodom Development
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Коттедж 2 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Коттедж 2 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 69 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Коттед…
$276,488
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 1
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу две виллы общей площадью 335 кв.м. в префектуре Ираклиона на Крите.Вил…
$1,45 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
$557,657
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Heraklion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 324 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$730,620
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Типы недвижимости в Municipality of Heraklion

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Heraklion, Греция

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