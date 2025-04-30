Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Agios Nikolaos
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

Agios Nikolaos Municipal Unit
10
Neapoli Municipal Unit
6
Таунхаус Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 2/1
На участке площадью 90 кв. м расположен мезонет площадью около 138 кв. м с гаражом и парково…
$382,202
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Продается таунхаус площадью 160 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$374,396
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти