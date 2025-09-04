Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с бассейном в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

Agios Nikolaos Municipal Unit
20
Neapoli Municipal Unit
11
Vrachasi Municipal Unit
3
3 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Перв…
$421,359
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 11 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 11 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж -1/2
Продается таунхаус площадью 400 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
$1,76 млн
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж -2/4
🌟 Изысканный 4-этажный таунхаус с частным бассейном и панорамным видом на северо-западе Лас…
$642,572
Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
