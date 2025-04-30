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Коттеджи с видом на горы в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

Agios Nikolaos Municipal Unit
19
Neapoli Municipal Unit
5
Vrachasi Municipal Unit
3
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3 объекта найдено
Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 280 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
$1,25 млн
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 177 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 177 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит…
$204,990
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 9 комнат в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 9 комнат
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж …
$2,34 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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