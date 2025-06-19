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Квартиры с видом на море в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

Agios Nikolaos Municipal Unit
39
Neapoli Municipal Unit
4
Vrachasi Municipal Unit
4
Квартира Удалить
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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Продается дуплекс площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$759,264
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 135 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$547,269
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 130 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на 2 уровнях. Тре…
$527,683
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 198 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
$491,966
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 80 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$163,605
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$423,990
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 85 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и …
$195,865
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распо…
$409,012
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Grekodom Development
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 65 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже и…
$334,122
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Типы недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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