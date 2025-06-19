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Квартиры с бассейном в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

Agios Nikolaos Municipal Unit
39
Neapoli Municipal Unit
4
Vrachasi Municipal Unit
4
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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
Продается дуплекс площадью 119 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$759,264
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos

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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

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