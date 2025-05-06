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Виллы с видом на море в Thermi Municipality, Греция

Thermi
14
Plagiari
10
Neo Rysio
6
Trilofos
4
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18 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 7 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,04 млн
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Вилла 6 комнат в Thermi, Греция
Вилла 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
$1,88 млн
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 850 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 6 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Trilofos, Греция
Вилла 8 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,13 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Neo Rysio, Греция
Вилла 4 комнаты
Neo Rysio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Этаж -2
Продается 3-этажная вилла площадью 167 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$496,525
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Кардия, Греция
Вилла 6 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$448,810
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Grekodom Development
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Вилла 10 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 10 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 11 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
$2,04 млн
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 9 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 9
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 749 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$626,246
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Grekodom Development
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Вилла 11 комнат в Thermi, Греция
Вилла 11 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
$3,13 млн
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Вилла 1 комната в Кардия, Греция
Вилла 1 комната
Кардия, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 1700 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается великоле…
$5,22 млн
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Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,25 млн
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Вилла 14 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 14 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 14
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 900 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 900 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Кардия, Греция
Вилла 9 комнат
Кардия, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 442 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 442 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$730,620
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Вилла 8 комнат в Thermi, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$2,92 млн
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Вилла 8 комнат в Thermi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Халкидиках. Первый этаж состоит из 4 спальных …
$2,24 млн
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Вилла 5 комнат в Neo Rysio, Греция
Вилла 5 комнат
Neo Rysio, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 610 м²
Этаж 5/1
Продается 5-этажная вилла площадью 610 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$678,433
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Параметры недвижимости в Thermi Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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