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Квартиры с видом на горы в Kassandra Municipality, Греция

Kassandra Municipal Unit
153
Pallini Municipal Unit
142
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Пефкохори, Греция
Квартира 4 комнаты
Пефкохори, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 765 м²
Этаж 1/1
Отличная угловая квартира на первом этаже, доступная для продажи, идеально подходит для тех,…
$156,640
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Stegi Real Estate
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Квартира 2 спальни в Фоурка, Греция
Квартира 2 спальни
Фоурка, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Apartment living, summer home for sale in the town of Kalandra with 65 sq meters of living a…
$98,835
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Криопиги, Греция
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Криопиги, Греция
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Этот впечатляющий летний дом плюс бизнес, это 400 кв. М плюс 200-метровая галерея на участке…
$1,05 млн
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Многоуровневые квартиры 4 спальни в Пефкохори, Греция
Многоуровневые квартиры 4 спальни
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Investment opportunity in the vibrant town of PEFKOHORI which is a popular summer destinatio…
$432,525
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Квартира 3 спальни в Криопиги, Греция
Квартира 3 спальни
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Spacious 3 Bedroom Apartment With Super Large Patio. Dream living in the thriving town of…
$148,838
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Квартира 4 комнаты в Полихроно, Греция
Квартира 4 комнаты
Полихроно, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Квартира расположена в одном из самых популярных поселков полуострова Кассандра, где в летни…
$143,331
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Агентство
Stegi Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 7 спален в Палиури, Греция
Квартира 7 спален
Палиури, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 315 м²
Holiday Living in a quiet location on the outskirts of Paliouri. The building built in 1989 …
$505,277
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Квартира 2 спальни в Неа-Скиони, Греция
Квартира 2 спальни
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Susan Jameson Real Estate is delighted to announce a new development getting underway, bring…
$214,066
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Типы недвижимости в Kassandra Municipality

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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