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Квартиры с садом в Kassandra Municipality, Греция

Kassandra Municipal Unit
153
Pallini Municipal Unit
142
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Ханиотис, Греция
Квартира 2 спальни
Ханиотис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
$190,290
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Квартира 5 спален в Пефкохори, Греция
Квартира 5 спален
Пефкохори, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Rental apartments for sale in the popular seaside town of Pefkohori with a beachfront locati…
Цена по запросу
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Типы недвижимости в Kassandra Municipality

многоуровневые квартиры
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Kassandra Municipality, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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