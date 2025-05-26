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Виллы с видом на горы в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция

Arachova Municipal Unit
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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$469,684
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция

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