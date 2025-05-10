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Коттеджи с бассейном в Dion Olympos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Скотина, Греция
Коттедж 7 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$313,123
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Dion Olympos Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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