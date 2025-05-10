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Коттеджи с видом на море в Dion Olympos Municipality, Греция

Лептокарья
24
Литохоро
11
Platamonas
5
Коттедж Удалить
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47 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Коттедж 5 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$189,018
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Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Число комнат 1
Площадь 688 м²
Количество этажей 1
Продаются коттеджи площадью 172 кв.м. в живописном уголке Пиерии, буквально у подножия Олимп…
$447,020
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Коттедж 7 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 7 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$610,943
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Коттедж 4 комнаты в Кондариотисса, Греция
Коттедж 4 комнаты
Кондариотисса, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$146,124
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Коттедж 4 комнаты в Скотина, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скотина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$172,218
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Коттедж 6 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 6 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$111,755
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Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 174 м²
Этаж 4/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 174 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$296,151
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Коттедж 7 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 7 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$574,059
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$82,456
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Коттедж 11 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 11 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$574,059
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Коттедж 5 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$257,036
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$93,937
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Коттедж 7 комнат в Скотина, Греция
Коттедж 7 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$313,123
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Коттедж 10 комнат в Dion Olympos Municipality, Греция
Коттедж 10 комнат
Dion Olympos Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$210,246
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Коттедж 3 комнаты в Литохоро, Греция
Коттедж 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 сп…
$93,937
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Коттедж 5 комнат в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат
Литохоро, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 131 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$292,248
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Коттедж 5 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 5 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$521,872
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Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Число комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж на стадии строительства, площадью 100 кв.м, в Олимпийской ривьере. Коттедж…
$84,934
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Коттедж 6 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$201,159
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Коттедж 6 комнат в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$193,093
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$1,20 млн
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Коттедж 5 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Коттедж 5 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$257,805
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Коттедж 1 комната в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната
Лептокарья, Греция
Число комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$279,387
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Коттедж 3 комнаты в Литохоро, Греция
Коттедж 3 комнаты
Литохоро, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$726,083
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 320 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
$250,498
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Коттедж 11 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 11 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 11
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$782,807
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства.…
$135,687
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Коттедж 7 комнат в Скотина, Греция
Коттедж 7 комнат
Скотина, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 153 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$365,310
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Коттедж 4 комнаты в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 комнаты
Лептокарья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
$412,276
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Коттедж 6 комнат в Platamonas, Греция
Коттедж 6 комнат
Platamonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$448,810
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Параметры недвижимости в Dion Olympos Municipality, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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