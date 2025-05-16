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Таунхаусы с видом на море в периферийной единице Керкира, Греция

Корфу
6
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
26
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
7
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14 объектов найдено
Таунхаус 7 комнат в Кариотико, Греция
Таунхаус 7 комнат
Кариотико, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$1,01 млн
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Таунхаус 1 комната в Халикоунас, Греция
Таунхаус 1 комната
Халикоунас, Греция
Число комнат 1
Площадь 104 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 104 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$843,888
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Таунхаус 1 комната в Гимари, Греция
Таунхаус 1 комната
Гимари, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается мезонет площадью 146 кв.м с участком 534 кв.м в районе Трици.Недвижимость состоит …
$268,212
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Коккини, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,32 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Agios Prokopios, Греция
Таунхаус 1 комната
Agios Prokopios, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в центре поселка Вирос, который находится примерно в 6 …
Цена по запросу
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Таунхаус 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$357,616
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Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$156,561
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Таунхаус 8 комнат в Агия - Елени, Греция
Таунхаус 8 комнат
Агия - Елени, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 175 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цок…
$344,435
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Таунхаус 1 комната в Lauki, Греция
Таунхаус 1 комната
Lauki, Греция
Число комнат 1
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$136,660
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Таунхаус 4 комнаты в Лаконес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лаконес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$254,662
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Таунхаус 3 комнаты в Кароусадес, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Кароусадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 198 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$187,874
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Таунхаус 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Таунхаус 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен коттедж 110 кв.м в районе Тсаки Беницес на юго-востоке Корфу. Дом состо…
$385,555
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Таунхаус 4 комнаты в Аликес Потамоу, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Продается мезонет в районе Мандуки. Недвижимость расположена напротив порта в городе Корфу.Н…
$469,684
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Таунхаус 1 комната в Лака, Греция
Таунхаус 1 комната
Лака, Греция
Число комнат 1
Площадь 131 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен таунхаус 131,18 кв.м, который был построен в 2009 году на участке 262,0…
$229,624
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Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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