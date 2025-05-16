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Таунхаусы с видом на горы в периферийной единице Керкира, Греция

Корфу
6
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
26
Municipality of Northern Corfu
6
Municipality of Southern Corfu
7
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14 объектов найдено
Таунхаус 7 комнат в Кариотико, Греция
Таунхаус 7 комнат
Кариотико, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 165 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$1,01 млн
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Таунхаус 7 комнат в Корната, Греция
Таунхаус 7 комнат
Корната, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$80,464
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Гимари, Греция
Таунхаус 1 комната
Гимари, Греция
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Продается мезонет площадью 146 кв.м с участком 534 кв.м в районе Трици.Недвижимость состоит …
$268,212
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Коккини, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Коккини, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 110 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$1,32 млн
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Grekodom Development
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Таунхаус 4 комнаты в Гувья, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Гувья, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 185 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$469,684
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Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 1
Площадь 840 м²
Количество этажей 1
Продаётся коттедж общей площадью 840 кв.м состоящим из 4 уровней . В полуподвальном помещени…
$887,182
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Grekodom Development
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Таунхаус 6 комнат в Агиос - Стефанос, Греция
Таунхаус 6 комнат
Агиос - Стефанос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 135 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
$357,616
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Таунхаус 3 комнаты в Пелекас, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Пелекас, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 85 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Втор…
$156,561
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Таунхаус 1 комната в Lauki, Греция
Таунхаус 1 комната
Lauki, Греция
Число комнат 1
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$136,660
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Таунхаус 6 комнат в Кароусадес, Греция
Таунхаус 6 комнат
Кароусадес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, таунхаус площадью 106 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на …
$115,635
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Таунхаус 4 комнаты в Лиападес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лиападес, Греция
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 124 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из …
$146,124
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Таунхаус 4 комнаты в Лаконес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лаконес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 140 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пер…
$254,662
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Таунхаус 4 комнаты в Лиападес, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Лиападес, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цок…
Цена по запросу
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Таунхаус 5 комнат в Кинопиастес, Греция
Таунхаус 5 комнат
Кинопиастес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 206 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Пер…
$170,823
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Параметры недвижимости в периферийной единице Керкира, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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