  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Центральная Македония
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Сад

Квартиры-студии с садом в периферии Центральной Македония, Греция

Thermi
3
Kassandra Municipality
5
Kassandra Municipal Unit
3
Municipality of Nea Propontida
10
1 объект найдено
Студия 1 комната в Thermaikos Municipality, Греция
Студия 1 комната
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/4
Продается квартира в строящемся жилом комплексе в районе Перея, Салоники.Завершение строител…
$148,635
Агентство
Ellas Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
