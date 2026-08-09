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Инвестиционная недвижимость в Гессене, Германия

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Франкфурт-на-Майне
9
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14 объектов найдено
Инвестиционная 120 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 120 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
$5,19 млн
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Инвестиционная 80 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 80 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
$2,88 млн
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Пакет коммерческих помещений в пригороде Франкфурта на Майне! в Bulau, Германия
Пакет коммерческих помещений в пригороде Франкфурта на Майне!
Bulau, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 4
Пакет коммерческих помещений с долгоcрочными индексированными договорами аренды в пригороде …
$4,15 млн
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TekceTekce
Инвестиционная 380 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 380 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
$3,92 млн
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Инвестиционная 949 м² в Bulau, Германия
Инвестиционная 949 м²
Bulau, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 4
Пакет коммерческих помещений с долгоcрочными индексированными договорами аренды в пригороде …
$4,22 млн
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Инвестиционная 15 500 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 15 500 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 15 500 м²
Пакет коммерческих помещений, включает в себя 3 объекта (жилые и коммерческие единицы), сдан…
$52,59 млн
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Инвестиционная 4 500 м² в Rodgau, Германия
Инвестиционная 4 500 м²
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
$6,11 млн
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Инвестиционная 120 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 120 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
$5,23 млн
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Инвестиционная 40 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 40 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
$383,431
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Пакет коммерческих помещений во Франкфурте на Майне в Франкфурт-на-Майне, Германия
Пакет коммерческих помещений во Франкфурте на Майне
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 15 500 м²
Пакет  коммерческих помещений, включает в себя 3 объекта (жилые и коммерческие единицы), сда…
$52,94 млн
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Инвестиционная 40 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 40 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
$356,232
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Инвестиционная 380 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 380 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
$3,95 млн
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Инвестиционная 4 500 м² в Rodgau, Германия
Инвестиционная 4 500 м²
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
$6,16 млн
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Инвестиционная 80 м² в Эшборн, Германия
Инвестиционная 80 м²
Эшборн, Германия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
$2,90 млн
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Типы недвижимости в Гессене

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