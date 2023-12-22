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Инвестиционная недвижимость в Гессен, Германия

Франкфурт-на-Майне
3
Инвестиционная В архив
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5 объектов найдено
Инвестиционная 1 комната в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 1 комната
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 5
Студенческое жилье пользуется большим спросом во Франкфурте. Благодаря модной концепции и ин…
€330,000
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 380 м²
Количество этажей 5
Квартиры во Франкфурта на Майне - разумное капиталовложение в ликвидные объекты с потенциало…
€3,40 млн
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Инвестиционная 3 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Инвестиционная 3 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 50
Обслуживаемые апартаменты в таких городахкак Франкфурт на Майне - идеальный вариант для наде…
€4,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная 3 комнаты с парковкой в Эшборн, Германия
Инвестиционная 3 комнаты с парковкой
Эшборн, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Детский садик в жилом доме/новостройке на первом этаже с центральным расположением – идеальн…
€2,50 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Инвестиционная в Rodgau, Германия
Инвестиционная
Rodgau, Германия
Площадь 4 500 м²
Количество этажей 3
Жилое здание с офисными помещениями и складом в пригороде Франкфурта на Майне. В настоящее в…
€5,30 млн
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ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Типы недвижимости в Гессен

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