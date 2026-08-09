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Офисы в Гессене, Германия

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Франкфурт-на-Майне
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6 объектов найдено
Офис 19 800 м² в Obertshausen, Германия
Офис 19 800 м²
Obertshausen, Германия
Площадь 19 800 м²
Количество этажей 20
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
$126,78 млн
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Офис 949 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис 949 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 3
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…
$3,57 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Офис 3 200 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис 3 200 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 3 200 м²
Количество этажей 7
К продаже предлагается 7-этажное престижное офисно-торговое здание, расположенное в самом се…
$20,02 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Офис 949 м² в Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис 949 м²
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 3
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…
$3,60 млн
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Офис 19 800 м² в Obertshausen, Германия
Офис 19 800 м²
Obertshausen, Германия
Площадь 19 800 м²
Количество этажей 20
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
$127,81 млн
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Коммерческие помещения с надежными арендаторами во Франкфурте на Майне в Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческие помещения с надежными арендаторами во Франкфурте на Майне
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 950 м²
Пакет коммерческих помещений с долгоcрочными индексированными договорами аренды  в пригороде…
$4,01 млн
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ESTATE-SERVICE24
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Типы недвижимости в Гессене

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