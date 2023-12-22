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Продажа офисных помещений в Гессен, Германия

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2 объекта найдено
Офис в Obertshausen, Германия
Офис
Obertshausen, Германия
Площадь 19 800 м²
Количество этажей 20
Коммерческая недвижимость в Германии! Офисный комплекс во Франкфурте на Майне в престижно…
€110,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Офис в Франкфурт-на-Майне, Германия
Офис
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 949 м²
Количество этажей 3
Пакет коммерческих помещений в новом проекте в пригороде Франкфурта на Майне с длительными и…
€3,10 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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