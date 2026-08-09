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Магазины в Гессене, Германия

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5 объектов найдено
Магазин 2 000 м² в Дармштадт, Германия
Магазин 2 000 м²
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
$6,92 млн
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Жилое и коммерческое здание в пригороде Франкфурта на Майне в Франкфурт-на-Майне, Германия
Жилое и коммерческое здание в пригороде Франкфурта на Майне
Франкфурт-на-Майне, Германия
Площадь 4 600 м²
Жилое и коммерческое здание полностью сданное в аренду в ближайшем пригороде Франкфурта на М…
$13,08 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Магазин 1 100 м² в Reinheim, Германия
Магазин 1 100 м²
Reinheim, Германия
Площадь 1 100 м²
Супермаркет Edeka в хорошем состоянии с длительным договором аренды в федеральной земле Гесс…
$3,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Магазин 1 100 м² в Reinheim, Германия
Магазин 1 100 м²
Reinheim, Германия
Площадь 1 100 м²
Супермаркет Edeka в хорошем состоянии с длительным договором аренды в федеральной земле Гесс…
$3,02 млн
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Магазин 2 000 м² в Дармштадт, Германия
Магазин 2 000 м²
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
$6,97 млн
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