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Магазины в Гессен, Германия

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2 объекта найдено
Магазин в Дармштадт, Германия
Магазин
Дармштадт, Германия
Площадь 2 000 м²
Торговый центр с супермаркетом NETTO и другими сетевыми магазинами с длительными договорам в…
€6,00 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Магазин в Reinheim, Германия
Магазин
Reinheim, Германия
Площадь 1 100 м²
Супермаркет Edeka в хорошем состоянии с длительным договором аренды в федеральной земле Гесс…
€2,60 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Realting.com
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