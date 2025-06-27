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Жильё в Телави, Грузия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в 17, Грузия
Квартира 3 комнаты
17, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 12/12
Продается роскошная 3-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 110.4 кв.м. Квар…
$147,053
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Sea inside
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Параметры недвижимости в Телави, Грузия

с бассейном
Недорогая
Элитная
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