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Дома с террасой в Тбилиси, Грузия

виллы
320
1 объект найдено
Таунхаус в Тбилиси, Грузия
Таунхаус
Тбилиси, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать, проект «Tsavkisi Park» расположен на охраняемой территории долины Цавкиси,…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с гаражом
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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