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Дома с гаражом в Тбилиси, Грузия

виллы
320
6 объектов найдено
Дом 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
2 -этажный + чердак частный дом на продажу в Ведзиси, на улице Ониашвили, 6 комнаты (4 спаль…
$400,000
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Дом 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
Продается 3-х этажный частный дом площадью 262 кв.м. в селе Дигоми, на ул. Такаишвили, на уч…
$350,000
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Таунхаус в Тбилиси, Грузия
Таунхаус
Тбилиси, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать, проект «Tsavkisi Park» расположен на охраняемой территории долины Цавкиси,…
Цена по запросу
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Дом 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается вилла VIP уровня на Лиси Веранда. Дом - 480 кв.м., двор - 1280 кв.м., 6 комнатб 5 …
$3,70 млн
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Дом 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 10 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
3 -этажный 375 кв.м. частный дом на продажу в Ваке, на улице Цхведадзе, 12 комнат (комнаты 7…
$550,000
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Дом 8 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 8 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Количество этажей 3
3 -этажный 585 кв.м. новый частный дом на продажу в Багеби, Каклеби, на улице Учанейшвили, к…
$560,000
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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