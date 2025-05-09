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Дома с видом на горы в Тбилиси, Грузия

виллы
320
17 объектов найдено
Дом 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
Продается 3-х этажный частный дом площадью 262 кв.м. в селе Дигоми, на ул. Такаишвили, на уч…
$350,000
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Таунхаус в Тбилиси, Грузия
Таунхаус
Тбилиси, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Добро пожаловать, проект «Tsavkisi Park» расположен на охраняемой территории долины Цавкиси,…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Дом 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
2 -этажный 160 кв.м. новый частный дом на продажу в Бетании, на улице Тамар Мепе, комнаты 4,…
$125,000
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Дом 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 3 260 м²
Количество этажей 1
Продается земля несельскохозяйственного назначения, с жилой площадью. Местонахождение: Лотк…
$386,000
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 306 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$428,820
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Дом 8 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 8 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
3-storied 430 sq.m. new-constructed private house for rent in Digomi village, located on 220…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 267 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$373,800
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$434,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$238,574
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Вилла 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$366,604
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$365,400
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Дом 6 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 6 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается вилла VIP уровня на Лиси Веранда. Дом - 480 кв.м., двор - 1280 кв.м., 6 комнатб 5 …
$3,70 млн
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Вилла 7 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 7 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$370,160
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Вилла 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Вилла 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 266 м²
Количество этажей 3
Lisi Panorama — это современный жилой комплекс, расположенный в спокойном месте недалеко от …
$372,400
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Дом 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 10 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
3 -этажный 375 кв.м. частный дом на продажу в Ваке, на улице Цхведадзе, 12 комнат (комнаты 7…
$550,000
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Вилла 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Вилла 5 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 3
Tbilisi Town – это многофункциональный жилой комплекс премиум-класса, который обеспечивает р…
$294,644
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Дом 8 комнат в Тбилиси, Грузия
Дом 8 комнат
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Количество этажей 3
3 -этажный 585 кв.м. новый частный дом на продажу в Багеби, Каклеби, на улице Учанейшвили, к…
$560,000
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Параметры недвижимости в Тбилиси, Грузия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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