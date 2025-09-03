Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Тбилиси
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Тбилиси, Грузия

2 объекта найдено
Ресторан, кафе 210 м² в Тбилиси, Грузия
Ресторан, кафе 210 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
$395,000
Коммерческие помещения на продажу в Тбилиси, Грузия
Коммерческие помещения на продажу
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Руставели 40 кв.м. После ремонта (с нетронутой сантехникой и мебелью) цена 700 000 долларов.
$700,000
