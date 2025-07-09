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Продажа офисных помещений в Тбилиси, Грузия

коммерческая недвижимость
432
отели
9
12 объектов найдено
Офис 584 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 584 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 20
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
584 sq.m. office space for sale in Vake, on Chavchavadze ave, in new building, on the second…
$992,800
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Office space for sale in Tbilisi, Chugureti в Тбилиси, Грузия
Office space for sale in Tbilisi, Chugureti
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Продается офисное помещение площадью 50 кв.м. в Чугурети, на пр. Агмашенебели, I этаж, 3 ком…
$95,000
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Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Office space for sale in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 4
600 sq.m. office space for sale in Saburtalo, on Kazbegi ave, on the 4th (510 sq.m.) and 5th…
$720,000
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Office space for sale in Tbilisi, Nadzaladevi в Тбилиси, Грузия
Office space for sale in Tbilisi, Nadzaladevi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
220 sq.m. office/commercial space for sale in Nadzaladevi, on Kurdiani str, in new building,…
$220,000
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Офис 900 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 900 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
$1,95 млн
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Building for sale in Tbilisi, Saburtalo в Тбилиси, Грузия
Building for sale in Tbilisi, Saburtalo
Тбилиси, Грузия
Число комнат 30
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 7
7-storied 6000 sq m A class business center for sale in Saburtalo, on Iosebidze Street, adja…
Цена по запросу
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Building for sale in Tbilisi, Gldani в Тбилиси, Грузия
Building for sale in Tbilisi, Gldani
Тбилиси, Грузия
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
4-storied 580 sq.m. building for sale in Gldani 8 bl, 11 rooms, renovated, with heating, 4 b…
$550,000
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Офис 380 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 380 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается: коммерческое / офисное пространство с большими витринными окнами в Багеби, распол…
$861,079
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Building for sale in Tbilisi, Vake в Тбилиси, Грузия
Building for sale in Tbilisi, Vake
Тбилиси, Грузия
Число комнат 16
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
700 sq.m. office space for sale in Vake, on Kipshidze str, 4-storied new-constructed private…
$2,50 млн
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Офисное помещение площадью 243 кв. м на продажу в Тбилиси в Тбилиси, Грузия
Офисное помещение площадью 243 кв. м на продажу в Тбилиси
Тбилиси, Грузия
Площадь 243 м²
Этаж 1/1
Продается офисное коммерческое помещение в Ваке, на первом этаже новостройки, площадью 243 к…
$514,800
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Офис 593 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 593 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 593 м²
Количество этажей 2
$2,35 млн
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Офис 120 м² в Тбилиси, Грузия
Офис 120 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
$300,000
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