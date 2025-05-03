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Отели в Тбилиси, Грузия

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9 объектов найдено
Hotel for Sale in Tbilisi Center в Тбилиси, Грузия
Premium Premium
Hotel for Sale in Tbilisi Center
Тбилиси, Грузия
Число комнат 23
Количество этажей 5
Расположенный в самом сердце исторического центра Тбилиси, бутик-отель Zemeli предлагает экс…
$3,00 млн
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Hotel for sale in Tbilisi в Тбилиси, Грузия
Hotel for sale in Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 23
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 4 700 м²
Количество этажей 8
Hotel for sale in Didgomi massive, on Beliashvili str, 8-storied 4700 sq.m. new-constructed …
$4,00 млн
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Отель 7 000 м² в Тбилиси, Грузия
Отель 7 000 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 7 000 м²
ОписаниеРоскошный дизайн-отель в Грузии, разместившийся в старинном замке-усадьбе – 2,2 га з…
$5,84 млн
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Отель 5 000 м² в Тбилиси, Грузия
Отель 5 000 м²
Тбилиси, Грузия
Площадь 5 000 м²
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!!Или считается инвестированием !!!Тольк…
$8,50 млн
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Отель 400 м² в Тбилиси, Грузия
Отель 400 м²
Тбилиси, Грузия
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Продается мини-отель, расположенный за зданием парламента.  Площадь 400м2, 8 номеров. Ест…
$720,000
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Продается отель площадью 589 кв. м в Тбилиси в Тбилиси, Грузия
Продается отель площадью 589 кв. м в Тбилиси
Тбилиси, Грузия
Площадь 589 м²
Количество этажей 4
Продается новое 4-этажное здание гостиничного типа площадью 589 кв. м, расположенное рядом с…
$1,32 млн
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Hotel for sale in Tbilisi, Mtatsminda в Тбилиси, Грузия
Hotel for sale in Tbilisi, Mtatsminda
Тбилиси, Грузия
Число комнат 25
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 20 640 м²
Количество этажей 4
Недавно построенный апарт-отель продается в Сололаки, в самом активном туристическом районе,…
$3,00 млн
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Hotel for sale in Old Tbilisi в Тбилиси, Грузия
Hotel for sale in Old Tbilisi
Тбилиси, Грузия
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 440 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажное здание 440 кв.м в Мтацминда-Сололаки, на ул. Амаглеба, 15 номеров, с рем…
$1,30 млн
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Гостиница "ORBELIANI RESIDENCE HOTEL" на продажу в Тбилиси, Грузия
Гостиница "ORBELIANI RESIDENCE HOTEL" на продажу
Тбилиси, Грузия
Число комнат 21
Площадь 1 564 м²
Количество этажей 2
Продается действующий бизнес "ORBELIANI RESIDENCE HOTEL". Гостиница расположена в центре Тби…
$5,64 млн
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Агентство
Service Line
Языки общения
English, Русский
Realting.com
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