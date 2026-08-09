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Дома в Озургетском муниципалитете, Грузия

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4 объекта найдено
Дом 9 комнат в Озургети, Грузия
Дом 9 комнат
Озургети, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
На первом этаже: 3 комнаты, кухня и ванная комната. На втором — 6 комнат. В доме есть дейст…
$57,000
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Коттедж 4 комнаты в Шекветили, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Шекветили, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продаётся коттедж на побережье, всего в 300 метрах от знаменитого пляжа с магнитным песком в…
$99,000
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Таунхаус в Шекветили, Грузия
Таунхаус
Шекветили, Грузия
Площадь 455 м²
Продаётся масштабный таунхаус на первой линии моря в Шекветили 🏖️🏠 📍 Локация: Шекветили, …
$370,000
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Дом 6 комнат в Озургети, Грузия
Дом 6 комнат
Озургети, Грузия
Число комнат 6
Площадь 883 м²
Количество этажей 2
Продается частный дом площадью 318 кв.м в Озургети, на улице Чохатаури, дом №4. Площадь земе…
$33,000
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