Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Жилая
  4. Озургетский муниципалитет
  5. Дома

Дома в Озургетский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Дом 5 спален в Шекветили, Грузия
Дом 5 спален
Шекветили, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продается дом или готовый бизнес в Шекветели. 100 метров от моря Дом расположен в окружении …
€105,489
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Озургетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти