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  4. Апарт-отель Grand millennium Kobuleti

Апарт-отель Grand millennium Kobuleti

Кобулети, Грузия
от
$140,220
НДС
от
$2,900/м²
BTC
1.6678890
ETH
87.4211927
USDT
138 633.3414076
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
3
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ID: 39667
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 03.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Район
    Кобулетский муниципалитет
  • Город
    Кобулети
  • Адрес
    проспект Давида Агмашенебели, 277

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2030
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    32

Местонахождение на карте

Кобулети, Грузия
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Вы просматриваете
Апарт-отель Grand millennium Kobuleti
Кобулети, Грузия
от
$140,220
НДС
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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