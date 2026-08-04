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KBK

Грузия, Кобулети
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
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На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
kbk.ge
Время работы
Открыто сейчас
О застройщике

Grand Millennium Kobuleti — это современный инвестиционный гостиничный комплекс на побережье Черного моря, сочетающий высокий уровень сервиса, международные стандарты гостеприимства и привлекательные возможности для инвестиций.

Проект реализуется девелоперской компанией KBK, которая специализируется на создании современной инвестиционной недвижимости. Мы строим объекты, где качество, надежность и внимание к деталям становятся основой долгосрочной ценности для инвесторов.

Услуги

Инвестиционная недвижимость

Пассивный доход

Надежное партнерство

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