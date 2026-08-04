Grand Millennium Kobuleti — это современный инвестиционный гостиничный комплекс на побережье Черного моря, сочетающий высокий уровень сервиса, международные стандарты гостеприимства и привлекательные возможности для инвестиций.
Проект реализуется девелоперской компанией KBK, которая специализируется на создании современной инвестиционной недвижимости. Мы строим объекты, где качество, надежность и внимание к деталям становятся основой долгосрочной ценности для инвесторов.
Инвестиционная недвижимость
Пассивный доход
Надежное партнерство