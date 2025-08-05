Апарт-отель Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi.

  1. Realting.com
от
$133,000
BTC
1.5820085
ETH
82.9198304
USDT
131 495.0392755
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
ID: 27373
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Аджарская Автономная Республика
  • Город
    Батуми

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отельные номера в Rotana Resort & Spa Batumi. Gonio.

Rotana Resort & Spa Batumi - эксклюзивный 5* 27-и этажный жилой и гостиничный комплекс с КАЗИНО на берегу моря, от т люксового отельера из Объединенных Арабских Эмиратов.

Rotana Resort & Spa предлагает уникальную возможность для инвестиций в брендовые резиденции, которые объединяют в себе роскошь и высокий доходный потенциал.

Этот проект обеспечивает первоклассный комфорт и элегантность, а имя Radisson Blu гарантирует престиж, что делает его идеальным выбором для инвесторов, желающих сочетать изысканную жизнь с надежными финансовыми вложениями.

Апартаменты сдаётся в эксплуатацию с готовым ремонтом “под ключ”, эксклюзивный дизайн которых разработан согласно международным стандартам сети отелей Radisson.

Доход до 14% годовых!

Первый взнос 20%
Без% рассрочка до декабря 2027 года!

2-е категории номеров:

Студии
Номер от 29 м2 с кроватью или двумя односпальными кроватями.

Номера с одной спальней
Номер от 49,5 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
 

Инфраструктура комплекса:

  • Казино
  • СПА-центр
  • Сад с растениями
  • Детская площадка
  • Собственный пляж
  • Открытый бассейн
  • Крытый бассейн
  • Ресторан с террасой
  • Бар и лаундж-зона на крыше
  • Подземный паркинг
  • Конференц-зал
  • Ресепшн
  • Фитнес-центр

Расположение:

  • Курортный поселок Гонио
  • До моря - 50 м
  • До центра Батуми - 14 км
  • До аэропорта - 8 км


Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

