Жилой комплекс

Проект под брендом Swiss Hotels & Resorts в сердце главного горнолыжного курорта Кавказа, созданный в партнёрстве с международным гостиничным оператором Accor. Комплекс сочетает в себе швейцарское качество, современные технологии и уют альпийского шале с гостеприимством Грузии. Расположенный на высоте до 3 300 метров, комплекс предлагает панорамные виды на горы, прямой доступ к 80 км лыжных трасс и круглогодичные возможности для активного отдыха: зимой — катание на лыжах и сноуборде, летом — хайкинг, парапланеризм, велопрогулки и другие виды спорта.
Планировки (под ключ):
В комплексе представлены современные резиденции и номера с каминами, балконами и большими окнами, а также дизайнерские интерьеры в альпийском стиле. Владельцы и гости могут пользоваться всеми преимуществами обширной инфраструктуры:
Этот проект предлагает не только комфортное проживание, но также является выгодной инвестицией: профессиональное управление недвижимостью, прозрачная система доходности (12% годовых), отсутствие налога на недвижимость, возможность оформления ВНЖ и дистанционной покупки. Проект ориентирован на тех, кто ценит активный образ жизни, высокий уровень сервиса и стремится к стабильному доходу от растущего туристического потока в Грузию. Это новый стандарт роскоши и комфорта в горах, где каждый может стать частью эксклюзивного международного бренда и наслаждаться уникальной атмосферой альпийского курорта круглый год.
Основные услуги:
Услуги à la carte:
Swissôtel Hotels & Resorts — это швейцарский бренд роскошных отелей, входящий в группу Accor (более 5 тыс. отелей по всему миру). Основанный в 1980 году, он представлен более чем в 30 странах. Качество, стиль, устойчивое развитие и безупречный сервис лежат в основе философии Swissôtel. Владельцы получают профессиональное управление недвижимостью и полный сервис без хлопот, а также надёжную инвестицию в развивающемся курорте с высоким потенциалом дохода.