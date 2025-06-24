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Жилой комплекс

Гудаури, Грузия
от
$101,500
BTC
1.2073223
ETH
63.2809232
USDT
100 351.4773418
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Описание Описание
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ID: 27339
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Грузия
  • Область / штат
    Мцхета-Мтианети
  • Район
    Казбегский муниципалитет
  • Деревня
    Гудаури

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Проект под брендом Swiss Hotels & Resorts в сердце главного горнолыжного курорта Кавказа, созданный в партнёрстве с международным гостиничным оператором Accor. Комплекс сочетает в себе швейцарское качество, современные технологии и уют альпийского шале с гостеприимством Грузии. Расположенный на высоте до 3 300 метров, комплекс предлагает панорамные виды на горы, прямой доступ к 80 км лыжных трасс и круглогодичные возможности для активного отдыха: зимой — катание на лыжах и сноуборде, летом — хайкинг, парапланеризм, велопрогулки и другие виды спорта.

 

Планировки (под ключ):

  • Отельный номер — стандарт: площадь от 33.44 м², цена по запросу.
  •  Отельный номер — люкс: площадь от 68.64 м², цена по запросу.
  •  Апартамент — студия: площадь от 36.31 м², цена от $101,500.
  •  Апартамент с 1 спальней: площадь от 67.23 м², цена от $193,000.
  •  Апартамент с 2 спальнями: площадь от 101,47 м², цена от $314,500.
  •  Апартамент с 3 спальнями: площадь от 162 м², цена от $480,000.

 

В комплексе представлены современные резиденции и номера с каминами, балконами и большими окнами, а также дизайнерские интерьеры в альпийском стиле. Владельцы и гости могут пользоваться всеми преимуществами обширной инфраструктуры: 
 

  •  Бассейн и спа.
  •  Фитнес-центр.
  •  Комната для йоги.
  •  Welness центр.
  •  Рестораны и lounge зоны.
  •  Кафе и бары.
  •  Детский клуб.
  •  Конференц-залы.
  •  Комната хранения лыж.
  •  Подземный паркинг. 

 

Этот проект предлагает не только комфортное проживание, но также является выгодной инвестицией: профессиональное управление недвижимостью, прозрачная система доходности (12% годовых), отсутствие налога на недвижимость, возможность оформления ВНЖ и дистанционной покупки. Проект ориентирован на тех, кто ценит активный образ жизни, высокий уровень сервиса и стремится к стабильному доходу от растущего туристического потока в Грузию. Это новый стандарт роскоши и комфорта в горах, где каждый может стать частью эксклюзивного международного бренда и наслаждаться уникальной атмосферой альпийского курорта круглый год.
 

Основные услуги:

  • Консьерж-сервис.
  • Швейцары и парковщики.
  • Охрана и обслуживающий персонал.
  • Программа привилегий для владельцев Accor.
  • Обслуживание и уборка общих зон.

 

Услуги à la carte:

  • Кейтеринг и персональный шеф-повар
  • Услуги сомелье
  • Шопинг-сервис и персональный ассистент
  • Химчистка и прачечная
  • Частный транспорт и услуги лимузина
  • Уборка и техническое обслуживание резиденций
  • Пакет обслуживания «Пока вы в отъезде»

 

Swissôtel Hotels & Resorts — это швейцарский бренд роскошных отелей, входящий в группу Accor (более 5 тыс. отелей по всему миру). Основанный в 1980 году, он представлен более чем в 30 странах. Качество, стиль, устойчивое развитие и безупречный сервис лежат в основе философии Swissôtel. Владельцы получают профессиональное управление недвижимостью и полный сервис без хлопот, а также надёжную инвестицию в развивающемся курорте с высоким потенциалом дохода.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 67.2
Цена за м², USD 2,871
Цена квартиры, USD 193,000
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 101.5
Цена за м², USD 3,099
Цена квартиры, USD 314,500
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 162.0
Цена за м², USD 2,963
Цена квартиры, USD 480,000
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Студия
Площадь, м² 36.3
Цена за м², USD 2,795
Цена квартиры, USD 101,500

Местонахождение на карте

Гудаури, Грузия

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