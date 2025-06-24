Жилой комплекс

Проект под брендом Swiss Hotels & Resorts в сердце главного горнолыжного курорта Кавказа, созданный в партнёрстве с международным гостиничным оператором Accor. Комплекс сочетает в себе швейцарское качество, современные технологии и уют альпийского шале с гостеприимством Грузии. Расположенный на высоте до 3 300 метров, комплекс предлагает панорамные виды на горы, прямой доступ к 80 км лыжных трасс и круглогодичные возможности для активного отдыха: зимой — катание на лыжах и сноуборде, летом — хайкинг, парапланеризм, велопрогулки и другие виды спорта.

Планировки (под ключ):

Отельный номер — стандарт: площадь от 33.44 м², цена по запросу.

Отельный номер — люкс: площадь от 68.64 м², цена по запросу.

Апартамент — студия: площадь от 36.31 м², цена от $101,500.

Апартамент с 1 спальней: площадь от 67.23 м², цена от $193,000.

Апартамент с 2 спальнями: площадь от 101,47 м², цена от $314,500.

Апартамент с 3 спальнями: площадь от 162 м², цена от $480,000.

В комплексе представлены современные резиденции и номера с каминами, балконами и большими окнами, а также дизайнерские интерьеры в альпийском стиле. Владельцы и гости могут пользоваться всеми преимуществами обширной инфраструктуры:



Бассейн и спа.

Фитнес-центр.

Комната для йоги.

Welness центр.

Рестораны и lounge зоны.

Кафе и бары.

Детский клуб.

Конференц-залы.

Комната хранения лыж.

Подземный паркинг.

Этот проект предлагает не только комфортное проживание, но также является выгодной инвестицией: профессиональное управление недвижимостью, прозрачная система доходности (12% годовых), отсутствие налога на недвижимость, возможность оформления ВНЖ и дистанционной покупки. Проект ориентирован на тех, кто ценит активный образ жизни, высокий уровень сервиса и стремится к стабильному доходу от растущего туристического потока в Грузию. Это новый стандарт роскоши и комфорта в горах, где каждый может стать частью эксклюзивного международного бренда и наслаждаться уникальной атмосферой альпийского курорта круглый год.



Основные услуги:

Консьерж-сервис.

Швейцары и парковщики.

Охрана и обслуживающий персонал.

Программа привилегий для владельцев Accor.

Обслуживание и уборка общих зон.

Услуги à la carte:

Кейтеринг и персональный шеф-повар

Услуги сомелье

Шопинг-сервис и персональный ассистент

Химчистка и прачечная

Частный транспорт и услуги лимузина

Уборка и техническое обслуживание резиденций

Пакет обслуживания «Пока вы в отъезде»

Swissôtel Hotels & Resorts — это швейцарский бренд роскошных отелей, входящий в группу Accor (более 5 тыс. отелей по всему миру). Основанный в 1980 году, он представлен более чем в 30 странах. Качество, стиль, устойчивое развитие и безупречный сервис лежат в основе философии Swissôtel. Владельцы получают профессиональное управление недвижимостью и полный сервис без хлопот, а также надёжную инвестицию в развивающемся курорте с высоким потенциалом дохода.