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Многоуровневые квартиры с террасой в Грузии

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 9 комнат в Батуми, Грузия
Многоуровневые квартиры 9 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 9
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 5
Описание В г.Батуми нa ул. Зурaба Гoргиладзе, в самoм центpе, пpодaeтcя шикaрная квapтиpa…
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