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Отели и гостиницы на продажу во Мцхете-Мтианетях, Грузия

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коммерческая недвижимость
9
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3 объекта найдено
Продается действующий премиум-отель в историческом центре Мцхеты! в Мцхета-Мтианети, Грузия
Продается действующий премиум-отель в историческом центре Мцхеты!
Мцхета-Мтианети, Грузия
Количество этажей 2
🏨 Продается действующий премиум-отель в историческом центре Мцхеты! Ищете стабильный, выс…
$1,18 млн
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Агентство
SAMO GROUP
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Отель коммерция действующий бизнес на горнолыжном курорте Гудаури в Гудаури, Грузия
Отель коммерция действующий бизнес на горнолыжном курорте Гудаури
Гудаури, Грузия
Число комнат 70
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 5
Продаётся действующий отель на самом популярном и комфортабельном горнолыжном курорте Грузии…
$3,90 млн
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Отель 1 060 м² в , Грузия
Отель 1 060 м²
, Грузия
Число комнат 17
Площадь 1 060 м²
Количество этажей 3
Продаётся гостиница на горнолыжном курорте Гудаури. В гостинице 17 номеров. Отель расположе…
$1,34 млн
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