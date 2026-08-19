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Отели и гостиницы на продажу в Гурии, Грузия

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коммерческая недвижимость
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3 объекта найдено
Гостиница 259,8м2 в Уреки (Лот К012ДЛ) в Уреки, Грузия
Гостиница 259,8м2 в Уреки (Лот К012ДЛ)
Уреки, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продаётся гостиница в поселке Уреки в 200 метрах от уникального пляжа с магнитным песком. На…
$270,000
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Отель 580 м² в Шекветили, Грузия
Отель 580 м²
Шекветили, Грузия
Площадь 580 м²
Продаётся действующий гостиничный комплекс в Шекветили 🏨🌊 📍 Локация: Шекветили, рядом с м…
$315,000
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Отель 300 м² в Уреки, Грузия
Отель 300 м²
Уреки, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный отель в посёлке Уреки, недалеко от пляжа. В отеле — 4 полностью оборуд…
$300,000
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