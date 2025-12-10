Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилая
  5. Пентхаус
  6. Терраса

Пентхаусы с террасой в Батуми, Грузия

Пентхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
Площадь 720 м²
Этаж 21/21
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
$581,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Пентхаус 3 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 3/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Century 21Century 21
Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 5/5
Элитный, 5-этажный комплекс клубного типа с сервисами All-Inclusive & Ultra All-Inclusive от…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти