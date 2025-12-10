Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы с видом на море в Батуми, Грузия

3 объекта найдено
Пентхаус в Батуми, Грузия
Пентхаус
Батуми, Грузия
Площадь 720 м²
Этаж 21/21
Мы предлагаем вам уникальную возможность приобрести недвижимость в одном из самых востребова…
$581,000
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
Цена по запросу
Пентхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
Пентхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Этаж 6/6
Club House — элитные резиденции для семьи с панорамным видом на море. Инфраструктура комплек…
$344,500
