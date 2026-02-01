Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Сад

Коттеджи с садом в Батуми, Грузия

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти