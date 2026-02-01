Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Батуми, Грузия

Коттедж Удалить
Очистить
16 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
NicoleNicole
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$168,300
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости возле ботани…
$176,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Turn KeyTurn Key
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Новый проект от компании Batumi Investment.Цены указаны в чёрном каркасе. Это уникальный …
$211,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 5 комнат в Батуми, Грузия
Коттедж 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
Цена по запросу
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,959
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Vienna PropertyVienna Property
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
$249,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$168,300
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$176,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 4
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$238,425
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Количество этажей 2
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и …
$249,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Atlas property
Языки общения
English, Русский, Українська, עִברִית

Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти