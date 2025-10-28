Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Батуми
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Батуми, Грузия

коммерческая недвижимость
42
отели
19
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Ресторан, кафе 720 м² в Батуми, Грузия
Ресторан, кафе 720 м²
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Площадь 720 м²
Количество этажей 25
Продаётся коммерческое помещение общего назначения в самом престижном районе курорта Батуми,…
$1,44 млн
Оставить заявку
Ресторан, кафе 70 м² в Батуми, Грузия
Ресторан, кафе 70 м²
Батуми, Грузия
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продаётся вегетарианское заведение в сердце старого Батуми. Кафе работает 2 года, бренд уже…
$17,000
Оставить заявку
