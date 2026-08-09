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Квартиры в Приморских Альпах, Франция

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Канны
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1 119 объектов найдено
Пентхаус в Канны, Франция
Пентхаус
Канны, Франция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 750 м²
Искусство жизни между небом и морем — исключительный пентхаус в Канны Есть резиденции, ко…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 45 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$232,603
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Квартира 4 комнаты в Канны, Франция
Квартира 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
Редкое предложение в Каннах — идеальная 4-комнатная квартира ✨ Предлагается роскошная 4-к…
$1,15 млн
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TekceTekce
Пентхаус в Avenue Camille Blanc, Франция
Пентхаус
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕНТХАУС С РУФТОП-ТЕРРАСОЙ И ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Предлагается редкий …
$9,90 млн
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 3
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$346,250
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
📍 Ницца — Avenue des Arènes de Cimiez, район Cimiez   Стоимость:  265 000 €   …
$314,608
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 3/6
Резиденция в квартале "Монфлёри", в 2-х минутах ходьбы от улицы Антиб и 5-7 минут ходьбы от …
$680,000
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Кондо 1 комната в Ницца, Франция
Кондо 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 8
Un quartier élégant, situé dans la région du port de Morskogo, abrite de nombreux restaurant…
$541,417
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$91,675
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
📍 Ницца Promenade des Anglais Франция 🇫🇷   Престижный и востребованный район Baumettes, …
$641,591
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Квартира в Каннах площадью 60 м2 с террасой  20 м2, с видом на море Комиссия агентства…
$448,173
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 51 м²
Этаж 2
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$417,126
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Квартира 4 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 4 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОДАЖА — АНТИБ, ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ Предлагается к продаже роскошная квартира в …
$1,04 млн
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Квартира 4 спальни в Ницца, Франция
Квартира 4 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 4
Площадь 77 м²
Этаж 3
135 квартир от студий до 4-комнатных квартир. Частные открытые пространства для всех с хоро…
$461,860
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Квартира 3 комнаты в Канны, Франция
Квартира 3 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Исключительные апартаменты с панорамным видом на море В престижной, охраняемой и приватно…
$1,98 млн
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
НИЦЦА – CARRÉ D’OR | НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ | ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Французская …
$1,15 млн
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Канны – Ла Круазетт | Эксклюзивные апартаменты с панорамным видом на море В самом сердце …
$1,99 млн
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 6
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$382,269
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
💶 119 000 €   📍 Франция, Ницца (06000), центр города, район Вернье, Rue Trachel   🏡…
$138,352
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Студия 2 комнаты в Канны, Франция
Студия 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1/6
Инвестиционная студия с террасой и видом на море на Круазет Cannes · Boulevard de la Croise…
Цена по запросу
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Агентство
Hotel Invest
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Квартира 3 спальни в Avenue Camille Blanc, Франция
Квартира 3 спальни
Avenue Camille Blanc, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Роскошная квартира в Mareterra Monaco — исключительное предложение на первой линии моря П…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 4
| Апартаменты
$217,858
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Квартира в Chemin du Chien Bleu, Франция
Квартира
Chemin du Chien Bleu, Франция
$533,452
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Квартира 2 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 2 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс предла…
$293,434
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Площадь 60 м²
Этаж 14
| Апартаменты
$449,660
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Квартира 2 спальни в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 2 спальни
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 2
Площадь 38 м²
Этаж 7
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$398,536
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Квартира 1 спальня в Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Квартира 1 спальня
Сен-Лоран-дю-Вар, Франция
Количество спален 1
Площадь 24 м²
Этаж 1
Эта жилплощадь в самом центре залива Бэ-дез-Анж идеально подходит для аренды. Расположен в 1…
$256,782
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 6
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$98,762
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Площадь 44 м²
Этаж 3
Роскошная жилплощадь в инновационной и экологически ответственной среде. Настоящая воздушная…
$358,856
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Квартира 3 спальни в Ле-Канне, Франция
Квартира 3 спальни
Ле-Канне, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 3
Настоящий городской, студенческий и культурный город Ле-Канне сочетает в себе жизненные удоб…
$441,526
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Типы недвижимости в Приморских Альпах

пентхаусы
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Приморских Альпах, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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