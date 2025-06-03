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Квартиры-студии в Приморских Альпах, Франция

Ницца
17
Grasse
14
Вальбонн
14
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31 объект найдено
Студия 1 спальня в Босолей, Франция
Студия 1 спальня
Босолей, Франция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
| Студия
$341,346
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$111,913
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$92,574
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$90,286
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$100,355
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$90,286
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$111,913
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 7
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$99,440
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 7
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$99,440
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$92,917
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 4
Расположенная в тихом районе, популярном среди студентов-медиков, студенческая жилплощадь на…
$105,619
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$90,286
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$104,818
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 5
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$92,917
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 4
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$95,549
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$94,634
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Студия 1 комната в Ницца, Франция
Студия 1 комната
Ницца, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Студия в хорошем состоянии, расположенная в кондоминиуме, рядом с замковым парком, морем, ма…
$290,477
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$82,619
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 2
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$101,271
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$94,634
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$107,450
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 17 м²
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$102,301
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 6
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$97,266
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$90,286
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Студия 1 спальня в Ментона, Франция
Студия 1 спальня
Ментона, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 1
Расположенный недалеко от пляжей, казино и недалеко от «Зимнего дворца» (исторический памятн…
$188,467
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$107,450
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Студия 1 спальня в Вальбонн, Франция
Студия 1 спальня
Вальбонн, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
Расположенная в самом центре кампуса и в нескольких минутах от центра города, эта жилплощадь…
$100,355
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 7
В самом центре города студенческая жилплощадь находится недалеко от факультета права и эконо…
$99,440
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Студия 1 спальня в Ментона, Франция
Студия 1 спальня
Ментона, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
Расположенный недалеко от пляжей, казино и недалеко от «Зимнего дворца» (исторический памятн…
$171,073
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Студия 1 спальня в Ницца, Франция
Студия 1 спальня
Ницца, Франция
Количество спален 1
Площадь 21 м²
Расположенная в тихом районе, популярном среди студентов-медиков, студенческая жилплощадь на…
$96,579
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Параметры недвижимости в Приморских Альпах, Франция

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