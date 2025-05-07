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Квартиры с видом на море в Приморских Альпах, Франция

Канны
29
Антиб
6
Ницца
86
Grasse
42
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29 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Ла-Трините, Франция
Квартира 3 комнаты
Ла-Трините, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5/7
Элитная резиденция класса люкс в центре Рокебрюн-Кап-Мартан, рядом с пляжами и морем, рестор…
$426,896
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
Идеально расположенные в элитном квартале Ниццы, на бульваре Симье, на верхнем этаже бывшего…
$1,74 млн
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Этаж 5/4
EXCLUSIVE - NICE - NAPOLEON III - ROOF VILLA - PANORAMIC SEA VIEW - SWIMMING POOL - GARAGE -…
$1,06 млн
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 3
Первоклассные апартаменты с видом на море и город в новом жилом комплексе, Ницца, Лазурный Б…
$421,315
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Квартира 2 комнаты в Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Квартира 2 комнаты
Рокбрюн-Кап-Мартен, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 6
Новые квартиры в жилом комплексе всего в 600 м от пляжа, Рокебрюн — Кап-Мартен, Лазурный Бер…
$277,756
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 7
Новый жилой комплекс в районе порта Ниццы, Лазурный Берег, Франция В соответствии с архитек…
$497,256
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Квартира 3 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 3 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
$410,912
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Квартира 2 комнаты в Канны, Франция
Квартира 2 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 39 м²
Количество этажей 9
Новый жилой комплекс с пышным садом в Каннах, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс состои…
$248,628
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 113 м²
Апартамент с видом на море в престижной резиденции с бассейном в г. Ницце. Первый  этаж 5-эт…
$645,719
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Hayat
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 110 м²
Предлагается уникальная возможность стать обладателем изысканного апартамента с великолепным…
$707,708
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Hayat
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Квартира 3 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 3 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 109 м²
Этаж 2/7
Exceptional 3-room apartment, crossing North/South and benefiting from a deep terrace offeri…
$1,93 млн
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Квартира 3 спальни в Ницца, Франция
Квартира 3 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Новая четырёхкомнатная квартира, на продажу в новостройке в Каннах в районе Le Cannet. Жилой…
$702,631
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Квартира 4 спальни в Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 4 спальни
Больё-сюр-Мер, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 7/7
Уникальные апартаменты дуплекс с крышей террасой 105 кв.м. и панорамным видом на море, распо…
$3,62 млн
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Квартира 2 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 2 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 3
We offer you an exceptional apartment located in Beausoleil, in a prestigious modern area, c…
$658,840
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ADRIONIKA CONSULTING
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Пентхаус 4 комнаты в Канны, Франция
Пентхаус 4 комнаты
Канны, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 6/6
Очень красивая квартира на набережной Круазетт, прекрасный вид на море, пересекающая Восток-…
$3,24 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс в районе Фаброн, Ницца, Лазурный Берег, Франция Закрытая резиденция в …
$331,395
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Квартира в Ницца, Франция
Квартира
Ницца, Франция
Площадь 154 м²
Апартаменты в престижной резиденции квартала MONT BORON представляют собой идеальное сочетан…
$919,503
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Hayat
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 8/9
Квартира в новой роскошной резиденции, терраса площадью 122 м2. Благодаря 3 зданиям и апарта…
$1,32 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 2 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 2 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 17
Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Ницца, Лазурный Берег, Франция Комплекс п…
$412,993
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Квартира 5 комнат в Ницца, Франция
Квартира 5 комнат
Ницца, Франция
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 178 м²
Этаж 2/4
Nice Promenade des Anglais - Albert 1er - Superb apartment of 178m², ideally located, in a b…
$3,17 млн
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Квартира 3 спальни в Канны, Франция
Квартира 3 спальни
Канны, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Квартира в очень ухоженной резиденции с панорамным видом на море, Леринские острова и Каннск…
$1,62 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира в Канны, Франция
Квартира
Канны, Франция
Площадь 260 м²
Продажа апартаментов в закрытой резиденции в Каннах, в престижном квартале Ля Калифорни. Апа…
$2,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Антиб, Франция
Квартира 2 комнаты
Антиб, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в окружении леса, Антиб, Лазурный Берег, Франция Жилой комплекс предла…
$293,434
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Квартира 4 комнаты в Ницца, Франция
Квартира 4 комнаты
Ницца, Франция
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 112 м²
Этаж 4/9
LUXURY - SPACE - TERRACE - PANORAMIC SEA VIEW - GARAGE In one of the most beautiful and lux…
$1,00 млн
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Квартира 5 комнат в Канны, Франция
Квартира 5 комнат
Канны, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 157 м²
Sale Apartment Cannes Bourgeois Sea View Exceptional 4 bedroom Belle Epoque apartment for sa…
$1,84 млн
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Кондо 5 комнат в Босолей, Франция
Кондо 5 комнат
Босолей, Франция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4/6
Откройте для себя новый престижный адрес в Босолее, очень востребованном городе на Французск…
$2,05 млн
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ADRIONIKA CONSULTING
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Квартира 3 комнаты в Босолей, Франция
Квартира 3 комнаты
Босолей, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 3/7
Рядом с "золотым" кварталом Монако. До Монте-Карло 10 минут пешком, до пляжа в Монако 15-20 …
$477,646
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Квартира 2 комнаты в Больё-сюр-Мер, Франция
Квартира 2 комнаты
Больё-сюр-Мер, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Первоклассные квартиры в жилом комплексе с садом, Больё-сюр-Мер, Лазурный Берег, Франция Жи…
$653,298
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Квартира 2 спальни в Ницца, Франция
Квартира 2 спальни
Ницца, Франция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Просторные апартаменты «вилла на крыше» площадью 116 кв.м и террасой 110 кв.м. на последнем …
$1,46 млн
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Типы недвижимости в Приморских Альпах

пентхаусы
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Приморских Альпах, Франция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
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