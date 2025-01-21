Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Ибица - это современный приморский жилой проект, расположенный в Аль-Ахьяа, рядом с Касабланкой и Фиестой, предлагающий идеальный баланс роскоши, комфорта и спокойствия. Предназначенный для проживания в курортном стиле, проект сочетает в себе элегантную архитектуру с прямым выходом на пляж.

Застройка охватывает 3000 кв.м. и включает студии, 1-комнатные и 2-комнатные квартиры. Выделенный блок представляет собой квартиру площадью 70 кв.м с 1 спальней с видом на море на первом этаже.

Жители пользуются премиальными удобствами, такими как прямой доступ к пляжу, пять бассейнов (включая бассейны с подогревом и небом), кафе и рестораны, детская зона, двор, благоустроенные зеленые зоны, водные объекты, лифты и безопасность 24/7 с полным наблюдением камеры. Дополнительные услуги включают в себя ведение домашнего хозяйства и профессиональное управление арендой, что делает его идеальным как для проживания, так и для инвестиций.

Гибкие планы платежей доступны с денежными скидками или вариантами рассрочки до 48 месяцев, 10% единовременной платой за обслуживание и доставкой, запланированной на июнь 2028 года.

Ibiza предлагает изысканный прибрежный образ жизни, поддерживаемый Homes Bay, обеспечивая полное руководство, прозрачность и индивидуальную инвестиционную поддержку.