  2. Египет
  3. Al Ahia'
  4. Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Al Ahia, Египет
от
$41,302
НДС
от
$745/м²
BTC
0.4912800
ETH
25.7500862
USDT
40 834.7265546
Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
20 1
ID: 33141
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море
  • Город
    Al Ahia'

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Ибица - это современный приморский жилой проект, расположенный в Аль-Ахьяа, рядом с Касабланкой и Фиестой, предлагающий идеальный баланс роскоши, комфорта и спокойствия. Предназначенный для проживания в курортном стиле, проект сочетает в себе элегантную архитектуру с прямым выходом на пляж.

Застройка охватывает 3000 кв.м. и включает студии, 1-комнатные и 2-комнатные квартиры. Выделенный блок представляет собой квартиру площадью 70 кв.м с 1 спальней с видом на море на первом этаже.

Жители пользуются премиальными удобствами, такими как прямой доступ к пляжу, пять бассейнов (включая бассейны с подогревом и небом), кафе и рестораны, детская зона, двор, благоустроенные зеленые зоны, водные объекты, лифты и безопасность 24/7 с полным наблюдением камеры. Дополнительные услуги включают в себя ведение домашнего хозяйства и профессиональное управление арендой, что делает его идеальным как для проживания, так и для инвестиций.

Гибкие планы платежей доступны с денежными скидками или вариантами рассрочки до 48 месяцев, 10% единовременной платой за обслуживание и доставкой, запланированной на июнь 2028 года.

Ibiza предлагает изысканный прибрежный образ жизни, поддерживаемый Homes Bay, обеспечивая полное руководство, прозрачность и индивидуальную инвестиционную поддержку.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 60.0
Цена за м², USD 746
Цена квартиры, USD 44,736

Местонахождение на карте

Al Ahia, Египет
Образование
Еда и напитки

Видеообзор жилой комплекс Ibiza – Resort-Style Seaside Living in Al Ahyaa

Красное Море, Египет
от
$88,955
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Площадь 116 м²
1 объект недвижимости 1
КалаИспытайте элегантную прибрежную жизнь в этой просторной квартире на первом этаже с 1 спальней, идеально расположенной с прямым видом на бассейн.Разработанный с современными макетами и высококачественной отделкой, блок предлагает комфорт, функциональность и безмятежную атмосферу в курортн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
115.6
183,375
от
$36,718
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 54 м²
1 объект недвижимости 1
Добро пожаловать в ORO Пляж, ваш последний приморский побег, где элегантность сочетается с расслаблением.Этот потрясающий проект, охватывающий 8800 кв.м в самом сердце Аль-Ахьяа, прямо перед виллами Мубарак 7, предлагает идеальное сочетание комфорта, отдыха и инвестиционных возможностей.Beac…
от
$32,022
Год сдачи 2022
Количество этажей 5
Площадь 46–128 м²
10 объектов недвижимости 10
La Bella Resort Hurghada - это новый и вдохновляющий проект. Всего 149 единиц, а количество единиц начинается с 30 м2 до 160 м2. Расположенный в самом сердце Хургады прямо на набережной в Мамше, вы найдете несколько квартир с одной, двумя и тремя спальнями с видом на Красное море. Со всем, …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
46.0 – 64.0
37,529 – 71,791
Квартира 2 комнаты
80.0 – 93.0
77,948 – 86,705
Квартира 3 комнаты
128.0
121,387 – 121,563
