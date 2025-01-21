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Жилой комплекс SOULFERYO RESORT

Красное Море, Египет
от
$130,951
от
$81,403/м²
;
22 1
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Описание Описание
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ID: 26581
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 30.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Египет
  • Область / штат
    Красное Море

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ
  • Предоставление гражданства

О комплексе

SOULFERYO RESORT SAHL HASHEESH

Локация комплекса: Распологается в самом сердце района Сахл-Хашиш — всего в 5 минутах от оживленного центра города, в 15 минутах от торгового центра Senzo, в 25 минутах от центра Хургады и в 20 минутах от международного аэропорта Хургады.

SOULFERYO RESORT - это элитный комплекс, который по-новому определяет жизнь на курорте. Этот закрытый анклав, расположенный на высоте 34 метров над уровнем моря с площадью 53.000 м2. Комплекс Soulferyo застроен всего на 20%, а остальные 80% занимают водные объекты и пышные зеленые пейзажи, где открывается вид на Красное море, поля для гольфа и далекие горы.

Проект разработан одной из ведущих компанией в сфере недвижимости Roma Group, основанной в 1980 году и имеющей более 700.000 м2 реализованных проектов. Курорт спроектирован для комфортной жизни с 6 бассейнами, 3 клубными домами, тренажерным залом и зонами для занятия йоги, площадками для барбекю, детскими зонами и торговой аллеей. Жители имеют полный доступ к 12-километровому пляжу Сахль-Хашиш, а также к беговым дорожкам, гольф-карам и пунктам проката велосипедов. Все дома сдаются с чистовой отделкой.

 

Доступны по запросу:

360-VR обзор интерьера и экстерьера

Каталоги по типам юнитов

Презентация проекта

Условия оплаты

Онлайн-встреча.

 

Soulferyo — это больше, чем просто комплекс, это продуманный образ жизни, основанный на красоте и роскоши.

Местонахождение на карте

Красное Море, Египет

Видеообзор жилой комплекс SOULFERYO RESORT

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Жилой комплекс SOULFERYO RESORT
Красное Море, Египет
от
$130,951
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