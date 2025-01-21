Жилой комплекс SOULFERYO RESORT

SOULFERYO RESORT SAHL HASHEESH

Локация комплекса: Распологается в самом сердце района Сахл-Хашиш — всего в 5 минутах от оживленного центра города, в 15 минутах от торгового центра Senzo, в 25 минутах от центра Хургады и в 20 минутах от международного аэропорта Хургады.

SOULFERYO RESORT - это элитный комплекс, который по-новому определяет жизнь на курорте. Этот закрытый анклав, расположенный на высоте 34 метров над уровнем моря с площадью 53.000 м2. Комплекс Soulferyo застроен всего на 20%, а остальные 80% занимают водные объекты и пышные зеленые пейзажи, где открывается вид на Красное море, поля для гольфа и далекие горы.

Проект разработан одной из ведущих компанией в сфере недвижимости Roma Group, основанной в 1980 году и имеющей более 700.000 м2 реализованных проектов. Курорт спроектирован для комфортной жизни с 6 бассейнами, 3 клубными домами, тренажерным залом и зонами для занятия йоги, площадками для барбекю, детскими зонами и торговой аллеей. Жители имеют полный доступ к 12-километровому пляжу Сахль-Хашиш, а также к беговым дорожкам, гольф-карам и пунктам проката велосипедов. Все дома сдаются с чистовой отделкой.

Доступны по запросу:

360-VR обзор интерьера и экстерьера

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Презентация проекта

Условия оплаты

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Soulferyo — это больше, чем просто комплекс, это продуманный образ жизни, основанный на красоте и роскоши.